14-Jähriger flüchtet mit Sparschwein

Varel Ungewöhnliche Verfolgungsjagd in der Vareler Innenstadt: Ein 14-Jähriger hat am Freitag aus einer Apotheke in der Fußgängerzone ein Sparschwein entwendet und flüchtete. Mitarbeiter folgten dem Täter, der von einer aufmerksamen Passantin, die die Situation erkannt hatte, festgehalten wurde. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wehrte sich der Jugendliche zunächst, gab dann aber angesichts der ihm gegenüberstehenden Erwachsenen das Sparschwein heraus.

Vor dem Eintreffen der hinzugerufenen Polizisten versuchte er nochmals zu flüchten. Das konnte jedoch verhindert werden. Die Beamten brachten den 14-Jährigen, der polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getreten war, zu dessen Erziehungsberechtigten. Die Polizei bittet die Passantin, die den Täter festgehalten hat, sowie weitere Zeugen, sich unter Telefon 04451/9230 zu melden.