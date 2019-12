Varel Wegen tätlichen Angriffs auf Polizisten und Beamtenbeleidigung hat das Oldenburger Landgericht am Donnerstag einen 30 Jahre alten Mann aus Varel zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt. Damit hob die Kammer auf die Berufung des Angeklagten hin ein früheres Urteil des Vareler Amtsgerichtes wieder auf.

Dieses hatte den Angeklagten in einem ersten Prozess um die Sache noch zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Anders als das Amtsgericht in Varel hatten die Richter des Landgerichts in Oldenburg dem Angeklagten eine verminderte Schuldfähigkeit strafmindernd angerechnet. Das hatte den Strafrahmen für einen tätlichen Angriff auf Polizisten weit nach unten gezogen.

Der Angeklagte, der zur Tatzeit einen Blutalkoholwert von zwei Promille gehabt hatte, hatte während einer öffentlichen Feier in Varel randaliert. Er war zunächst der Feier verwiesen worden. Darüber hatte er sich bei der Polizei beschwert.

Später kam es dann von Seiten der Polizei zu einem anderen Einsatz auf derselben öffentlichen Feier. Der Angeklagte hielt sich zu diesem Zeitpunkt immer noch in der Nähe der Festivität auf. Jetzt entschloss er sich, die Beamten anzugreifen. Dabei fasste er einer Polizeibeamtin an den Hals und beleidigte die anderen Beamten auf das Übelste.

Der Angeklagte sagte aber aus, dass er sich an den Vorfall nicht mehr erinnern könne. Er habe einen „Filmriss“ gehabt. Deswegen wurde ihm eine verminderte Schuldfähigkeit attestiert.

Nur: Das Vareler Amtsgericht hatte ihm diese Milderungsmöglichkeit versagt. Der Angeklagte habe gewusst, dass er zu schweren Taten neige, wenn er betrunken sei. Deswegen seien die Taten in keinem milderen Licht zu sehen, so das Amtsgericht.

Das sah das Landgericht nun aber anders. Der Angeklagte ist mehrfach vorbestraft. Doch keine dieser Vorstrafen hat mit Alkohol zu tun. Deswegen soll der Angeklagte eben nicht gewusst haben, im betrunkenen Zustand zu schweren Taten zu neigen. So kam der Vareler doch noch in den Genuss der Möglichkeit einer Strafmilderung. Bei der Polizei hat er sich schriftlich entschuldigt.