85-Jährige getäuscht und bestohlen

Varel Angebliche Gasableser haben in Dangast eine 85-jährige Frau getäuscht und unter anderem Schmuck gestohlen. Unter dem Vorwand, die Gaszähler ablesen zu wollen, gelangten drei Männer Montagnachmittag in das Haus der 85-Jährigen. Während zwei der Männer mit der Frau die angebliche Gasablesung durchführten, sah sich der dritte Mann in der Wohnung um. Erst später bemerkte die Frau das Fehlen von Schmuck und anderen Wertgegenständen.

Zeugen, denen zwischen 15.40 und 16.20 Uhr am Kukshörner Weg verdächtige Personen oder unbekannte Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. 04451/9230 in Verbindung zu setzen.