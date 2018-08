Schortens/Bondeno

Angebliche Pizzafabrik Finito: Kein Pizzaduft über Bondeno

Vor fünf Jahren machten die Investitionspläne für die „Pizzafabrik“ Schlagzeilen. In Schortens und Bondeno sollten zwei große Werke entstehen. Am Ende stellte sich alles als großer Schwindel heraus. Die NWZ stattete der Kleinstadt in Ober­­italien jetzt nochmals einen Besuch ab.