Als letztes baden hier die Hunde

Varel Als letztes baden im Freibad Am Bäker in Varel die Hunde: Zum Abschluss der Saison an diesem Sonntag, 9. September, dürfen erstmals die Fellnasen in die Becken springen. Ab 14 Uhr können sich die Vierbeiner im Wasser so richtig austoben. Für die Menschen gilt dann: „Wir müssen draußen bleiben!“ Nur im Notfall sollen sie mit ins Wasser hüpfen.

Für die Aktion, die von der DLRG-Ortsgruppe Varel überwacht wird, gibt es nur einige wenige Regeln. „Der Hund muss natürlich schwimmen können“, sagt der Vorsitzende Kai Langer. Zumindest, wenn er ins Schwimmerbecken will.“ Ansonsten muss er im flachen Kinderbecken planschen. Die Aktion soll vor allem den Hunden aber auch den Herrchen und Frauchen Spaß machen. Nur eines ist tabu: „Der Hund darf das Wasser nicht verunreinigen.“