Autofahrer begehen Unfallflucht

Varel Gleich zwei Unfallfluchten gab es am Dienstag in Varel: Der erste Fall ereignete sich gegen 10.30 Uhr in der Kirchenstraße. Dort hatte eine Geschädigte ihren Peugeot am Fahrbahnrand abgestellt. Ein unbekannter Fahrer berührte beim Ausparken das Fahrzeug und verließ den Unfallort, ohne den Schaden zu melden. Zur zweiten Unfallflucht kam es am Nachmittag. Gegen 17.25 Uhr soll die Fahrerin eines Audi A4 Avant vor einer Bäckerei in der Obernstraße beim ausparken einen Golf beschädigt haben und entfernte sich dann von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizei unter Tel. 04451/9230