Varel Der Zoff zwischen zwei Autofahrern endete für einen Beteiligten im Krankenhaus: Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es bereits am Freitag zu dem Vorfall. Demnach waren beide Fahrer auf der Oldenburger Straße in Varel in Richtung Bundesstraße 437 unterwegs. Der hintere Fahrer wollte seinen Vordermann überholen. Der vorn fahrende Mann war jedoch der Ansicht, dass das nicht erlaubt ist und verhinderte das Überholmanöver, indem er links blinkte.

Als beide Fahrer an der Kreuzung mit der Bundesstraße halten mussten, kam es zur Eskalation: Der hintere Autofahrer stieg aus und schlug mehrfach mit der Faust gegen die Frontscheibe des anderen Autofahrers. Dadurch zersprang das Glas und der Mann im Auto erlitt durch die Scherben mehrere Schnittverletzung am Kopf. Er musste im Krankenhaus behandelt werden.