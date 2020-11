Bahnunfall: Güterzug erfasst zwei Kühe in Hohenberge

Varel Ein Güterzug ist am späten Dienstagabend bei Varel in drei Kühe geprallt. Zwei der Tiere wurden dabei getötet, die dritte Kuh blieb unverletzt. Das teilte die Bundespolizei am Mittwochmorgen mit. Die Rinder gelangten aus bislang noch ungeklärter Ursache auf die Schienen der Strecke zwischen Jaderberg und Hohenberge.

Zuvor waren die Tiere von ihrer Weide, die in rund fünf Kilometern Entfernung zur Unglücksstelle liegt, ausgebrochen. Am Mittwochmorgen setzten die Beamten die Ermittlungen fort, um die Laufwege zu rekonstruieren. Dabei ging es auch um die Frage, wer den Einsatz bezahlt. Denn nach Angaben der Polizei ist der Tierhalter in der Pflicht, die Weidezäune instandzuhalten. Die weite Entfernung sei allerdings ungewöhnlich.

Der Güterzug war aus Oldenburg in Richtung Wilhelmshaven unterwegs. Die Lok wurde durch den Zusammenprall so schwer beschädigt, dass sie nicht weiterfahren konnte. Eine zweite Lok musste kommen, um sie abzuschleppen.

Die Gleise wurden deshalb gegen 19.15 Uhr gesperrt. Die Bergungsarbeiten zogen sich bis 23 Uhr hin. Menschen sind bei dem Unglück nicht verletzt worden, teilte die Bundespolizei mit.

Im Einsatz war neben der Bundespolizei auch die Freiwillige Ortsfeuerwehr Varel, um etwaigen Gefahren schnell entgegenwirken zu können. Nach Angaben von Ortsbrandmeister Mathias Rothenburg waren insgesamt 18 Feuerwehrleute im Einsatz. Zwei Fahrzeuge bahnten sich den Weg zum Unfallort am Gleis. Die restlichen Feuerwehrwagen warteten an der Rodenkirchener Straße und blieben dort in Bereitschaft. Nach einer Stunde rückten die Kameraden wieder ab.