Betrüger in Varel am Werk

Varel Die Polizei Varel beschäftigt sich derzeit mit Trickbetrügern, die sich als Polizisten ausgeben. Am Sonntagabend riefen Unbekannte bei drei unterschiedlichen Haushalten in Varel an. Die älteren Hausbewohner wurden von falsche Polizeibeamte nach Wertgegenständen und ihren Lebensumständen befragt. „In allen Fällen sind die Geschädigten nicht auf diesen Trick hereingefallen, sondern haben die Angaben kritisch hinterfragt und die Gespräche anschließend beendet“, lobt die Polizei. Deshalb sei es in keinem Fall zu einem Vermögensschaden gekommen.

Die Polizei rät bei ähnlichen Anrufen, nicht auf die Fragen der angeblichen Polizeibeamten einzugehen, sondern das Gespräch direkt zu beenden. In Zweifelsfällen sollten die Bürgerinnen und Bürger sich bei der Polizei melden.

Die Polizei betont, dass die echten Beamtinnen und Beamten am Telefon nie nach Wertgegenständen oder Kontonummern fragen würde.

Mehr Infos unter www.polizei-beratung.de