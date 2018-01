Varel Die Polizei in Varel konnte zwei mutmaßliche Betrüger festnehmen, die es auf das Vermögen einer älteren Frau abgesehen hatten. Sie bekamen einen Tipp von einer aufmerksamen Bankangestellten.

Der Angestellten war aufgefallen, dass die 90-jährige Seniorin einen ungewöhnlich hohen Geldbetrag von ihrem Konto abheben wollte und alarmierte daraufhin die Polizei. Die Frau kam schließlich am Mittwoch in Begleitung eines 22- und eines 24-Jährigen aus Ostfriesland in die Bankfiliale. Die beiden Männer wurden von den Polizeibeamten vorläufig festgenommen.

Laut Polizei hätten die bisherigen Ermittlungen ergeben, dass die 90-Jährige insgesamt schon eine fünfstellige Summe abgehoben hatte, um die beiden Männer zu bezahlen, die sich als Dachdecker ausgegeben hatten. Die beiden sollen die Frau mehrmals zu Hause aufgesucht haben, um das Geld als Lohn für ihre angeblichen Arbeiten zu erhalten.

Weiterhin teilte die Polizei mit, dass am Donnerstag die beiden Wohnungen der mutmaßlichen Täter in Ostfriesland auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg und des Amtsgerichts durchsucht wurden. Die beiden Männer wurden vorläufig wieder auf freien Fuß gesetzt, die Ermittlungen dauern noch an.

„Die geistesgegenwärtige Angestellte der Bank hat nicht nur die Polizei alarmiert, sondern sich auch noch den Fahrzeugtyp der Begleiter der älteren Dame gemerkt und sich das Kennzeichen notiert“, sagte Andrea Papenroth, Sprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. „Dadurch konnten weitere Ermittlungen getätigt werden, die schließlich zur Ergreifung der beiden mutmaßlichen Betrüger geführt haben.“

Die Polizei berät auch kostenlos zu diesem Thema. Ansprechpartner sind Katja Reents, Beauftragte für Kriminalprävention, Tel. 04421/942-108, Wiard Wümkes (Bereich Jever), Tel. 04461/9211-181 und Eugen Schnettler (Bereich Varel), Tel. 04451/923-146.

Mehr Infos unter www.polizei-beratung.de