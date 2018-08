Betrunken gegen Baum gefahren

Varel Ein 43-jähriger Autofahrer aus Varel ist Samstagnacht betrunken gegen zwei Bäume gefahren. Er verletzte sich dabei leicht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann um 22.44 Uhr mit seinem Wagen auf dem Sumpfweg in Richtung Langendamm unterwegs. In einer Rechtskurve kam er mit seinem Auto nach rechts von der Straße ab und touchierte dabei zwei Bäume. Am Fahrzeug entstand nach Angaben der Polizei Totalschaden.

Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten beim Fahrer Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtest ergab den Wert von 1,12 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.