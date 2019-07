Betrunkene Radlerin entwendet Pylonen

Varel Weil eine Frau mit drei Verkehrspylonen im Fahrradkorb auf der Oldenburger Straße unterwegs war, ist sie in der Nacht zu Samstag von der Polizei gestoppt und kontrolliert worden. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die 30-Jährige aus Varel betrunken ist. Sie gab zu, die Pylonen an einer Absperrung entwendet zu haben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zudem habe die Frau eingeräumt, Drogen genommen zu haben. Die Polizei fand bei ihr und beschlagnahmte eine Geringe Menge Marihuana.

Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.