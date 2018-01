Betrunkener demoliert Scheibe

Varel Ein lauter Knall und dann war die Scheibe hin: Am frühen Montagmorgen gegen 3 Uhr rief eine Hauseigentümerin vom Herrenkampsweg in Varel die Polizei. Sie sei von einem lauten Knall wach geworden und habe den Schaden an ihrer Scheibe festgestellt. Außerdem habe sie einen Unbekannten flüchten sehen.

Tatsächlich konnten die Beamten in der Nähe einen 40-jährigen Radfahrer aufgreifen, der mit 1,85 Promille stark betrunken war und als Tatverdächtiger geführt wird. Er wurde zum Polizeikommissariat in Varel gebracht und verbrachte die Nacht in der Zelle. Ihn erwarten zwei Strafanzeigen und die Rechnung für die Übernachtung bei der Polizei.