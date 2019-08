Betrunkener Radfahrer rammt Auto

Varel Ein Betrunkener Radfahrer hat sich am späten Freitagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Friedrich-Ebert-Straße in Varel leicht verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 52-Jährige gegen die offenstehende und leicht auf die Fahrbahn ragende Heckklappe eines geparkten Autos gefahren. Die Beamten stellten während der Unfallaufnahme fest, dass der Radler unter Alkoholeinfluss stand.

Ein Test ergab schließlich einen Atemalkoholwert von 2,36 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.