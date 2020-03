Bauarbeiter schnappen Metalldieb auf Friedrichsfeld

Varel /Bockhorn Ein dreister Dieb hat am Freitag versucht, Dachrinnen von ehemaligen Kasernengebäuden auf Friedrichsfeld zu stehlen. Er wollte die Zinkrinnen, die an den Gebäuden auf dem ehemaligen Standortübungsplatz angebracht waren, offenbar zu Geld machen. Doch sein Plan ging nicht auf: Mitarbeiter eine Baufirma sprachen den Mann an. Als sie nicht locker ließen, gab der 54-Jährige zu, die Dachrinnen stehlen zu wollen. Die Mitarbeiter der Baufirma riefen die Polizei.

Bei den Ermittlungen erklärte der Beschuldigte, dass er in Bockhorn ein Materiallager besitzen würde. Die Polizei ging dem Hinweis nach und fand in dem Lager weiteres Altmetall, das ebenfalls von der Baustelle auf Friedrichsfeld stammte. Das Metall wurde sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.