Sicherheit: Autos demoliert und Briefkasten gesprengt

Varel /Bockhorn /Zetel Mehrere Fälle von Sachbeschädigung und einen versuchten Einbruch hat die Polizei in den vergangenen Tagen verzeichnet.

Zu einer „massiven Explosion“ kam es den Beamten zufolge am Freitagabend in Obenstrohe. Vermutlich mit einem selbstgebastelten Böller haben unbekannte einen Briefkasten in Obenstrohe gesprengt. Der Sprengsatz habe dabei „eine dermaßen hohe Druckwelle erzeugt, dass nicht nur der Briefkasten selbst, sondern auch eine Außenleuchte sowie ein Holzzaun durch umherfliegende Teile beschädigt bzw. zerstört worden sind“, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Die Beamten warnen in dem Zusammenhang ausdrücklich davor, selbstgebastelte Silvesterböller zu zünden. Schließlich könnten nicht nur Gegenstände beschädigt werden, sondern auch Personen zu Schaden kommen.

Wer Hinweise zu der Tat in Obenstrohe geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Varel unter Tel. 04451/9230 zu melden.

Darüber hinaus haben Unbekannte Autos in Neuenburg und in Bockhorn beschädigt. Laut Polizeibericht wurde in der Nacht zu Samstag an der Mühlenstraße in Neuenburg die Frontscheibe eines Autos eingeschlagen. Das Auto stand demnach auf einem Hintergrundstück. In der Nähe fanden die Beamten einen Stein, der augenscheinlich als Tatwerkzeug diente. Wer zwischen 3 und 4 Uhr etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden (Tel.04451/9230).

In Bockhorn wurde zwischen Donnerstag, 13 Uhr, und Freitag, 8.30 Uhr, ein weiteres Auto demoliert. Laut Polizeibericht wurde die Seitenscheibe der Fahrertür beschädigt. Das Auto war am Straßenrand an der Südstraße abgestellt worden. Hinweise an die Polizei Bockhorn (Tel. 04453/7350).

Bei einem versuchten Einbruch blieb es zwischen Donnerstagabend und Freitagabend an der Dangaster Straße in Varel. Unbekannte versuchten, durch ein Fenster in das Behandlungszimmer einer Zahnarztpraxis zu gelangen, scheiterten jedoch, so dass es nicht zu einem Diebstahl kommen konnte. Auch in diesem Fall sucht die Polizei nach Zeugen, die sich mit ihren Beobachtungen unter Tel. 04451/9230 an die Beamten wenden können.