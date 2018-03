Varel /Bockhorn /Zetel „Die Zahl der Unfallfluchten ist extrem hochgegangen“, sagt Rainer Schönborn, Leiter des Polizeikommissariats Varel bei der Vorstellung der Unfallstatistik 2017. Während sich im vergangenen Jahr in Varel, Bockhorn und Zetel insgesamt weniger Unfälle ereignet haben als im Vorjahr, stieg die Zahl der Unfallfluchten an. 268 Unfallfluchten verzeichnete die Polizei.

Das „unerlaubte Entfernen vom Unfallort“ hat sich zwischenzeitlich auch landesweit zu einem Massendelikt entwickelt. „42 Prozent der Unfallfahrer wurden nachträglich ermittelt“, berichtet Schönborn und freut sich, dass sich Zeugen nach Aufrufe in der Nordwest-Zeitung melden und so viele Unfälle nachträglich aufgeklärt werden können.

Parkplatzrempler

Meist handelt es sich um Bagatellunfälle beim Ein- oder Ausparken – der typische Parkplatzrempler. Schönborn vermutet, warum so viele Autofahrer Unfallflucht begehen: „Die Autos werden größer, manch einer merkt vielleicht gar nicht, dass er an ein anderes Auto gefahren ist.“ Aber auch die Angst, den Führerschein zu verlieren oder bei der Versicherung hochgestuft zu werden, spiele eine Rolle.

Unfallstatistik 1106 Verkehrsunfälle verzeichnete das Polizeikommissariat Varel im Jahr 2017, sieben weniger als im Vorjahr. 735 Unfälle ereigneten sich in Varel (plus 4), 184 in Bockhorn ( plus 12) und 187 Unfälle in Zetel (minus 23). Insgesamt ist die Zahl der Unfälle seit Jahren konstant. Zwei Tote forderten Verkehrsunfälle im vergangenen Jahr. Ein 27-jähriger Mann wurde im Januar bei einem Unfall in Rosenberg getötet, eine 86-jährige Frau starb im November bei einem Unfall in Varel. 40 Menschen wurden bei Unfällen schwer verletzt, 23 in Varel, 9 in Bockhorn und 8 in Zetel. 182 Menschen wurden leicht verletzt, 91 in Varel, 50 in Bockhorn, 41 in Zetel. Die Zahl der Schwerverletzten ist gegenüber 2016 gleich gleich geblieben, die Zahl der Leichtverletzten ging um 22 zurück.

Die Unfallfluchten machen ein Viertel der Unfälle aus. 1106 Mal hat es 2017 in Varel, Bockhorn und Zetel gekracht, das sind 7 Unfälle weniger als im Vorjahr (siehe Infobox).

Handy lenkt ab

Unfallursache Nummer eins ist für Daniel Birkholz, Leiter Einsatz- und Streifendienst, mittlerweile die Ablenkung durch Smartphone-Nutzung im Straßenverkehr. Diese sei schwer nachzuweisen und lasse sich nicht ohne Weiteres mit Zahlen belegen.

Mails lesen, Nachrichten tippen, telefonieren und in sozialen Netzwerken surfen kann fatale Folgen haben. Die strafe von 100 Euro für Handy-Nutzung am Steuer sei offensichtlich nicht abschreckend genug. Birkholz kündigt an, dass die Polizei in Varel, Bockhorn und Zetel in diesem Jahr intensiv Smartphone-Nutzung am Steuer kontrollieren wird.

Drogen am Steuer

Auch Alkohol und Drogen am Steuer werde weiterhin kontrolliert. 2017 hat die Polizei in Varel und der Friesischen Wehde 79 Frauen und Männer erwischt, die mit Alkohol am Steuer unterwegs waren, 17 waren in Unfälle verwickelt. Drogen hatten 90 Autofahrer intus, 5 waren in Unfälle verwickelt.

Angestiegen ist im vergangenen Jahr auch die Zahl der Senioren, die in Unfälle verwickelt waren. Eine Ursache sieht Schönborn in der zunehmenden Nutzung von Pedelecs. Er rät Senioren, früh genug auf das Elektrofahrrad umzusteigen, um sich daran zu gewöhnen und Unfälle zu vermeiden. „Insbesondere das Kurvenverhalten ist anders als beim herkömmlichen Fahrrad“, weiß er und rät dazu, auf jeden Fall einen Helm zu tragen.