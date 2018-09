Varel An der Jaderberger Straße in Varel ist am Samstagmittag ein Schuppen in Flammen aufgegangen. Die Freiwillige Feuerwehr Obenstrohe wurde um 11.59 Uhr alarmiert. „Wir hatten den Brand schnell unter Kontrolle“, sagte Obenstrohes Ortsbrandmeister Marc Röseler. Einsatzleiter vor Ort war Carsten Rowohlt. Es wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist noch unklar.

In dem Schuppen lagerten diverse Gerätschaften und Kaminholz. Nachdem das Feuer gelöscht war, holten die Kameraden der Feuerwehr dieses heraus, um die Glutnester abzulösen und zu verhindern, dass sich der Brand ausbreitet. Zur Unterstützung war auch die Ortswehr Varel vor Ort.