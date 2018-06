Varel Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes auf dem Firmengelände der Papier- und Kartonfabrik in Varel am Pfingstwochenende sind abgeschlossen. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, teilte die Polizei am Montag offiziell mit.

Am 21. Mai gerieten am Nachmittag auf dem Außengelände der Papier- und Kartonfabrik zunächst nur einige wenige Altpapierballen in Brand. Bedingt durch die hohen Außentemperaturen und den starken Wind verteilte sich das Feuer auf dem Altpapierplatz. Die vor Ort eingesetzten Ortswehren waren mehrere Tage im Einsatz.

Die Altpapierballen sind mit sogenannten Umreifungsdrähten versehen, so dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass die ersten Altpapierballen im Zuge des zur Aufbereitung erfolgten Weitertransports durch mechanische Beeinflussung in Brand geraten sein dürften, hieß es in der Mitteilung.