Varel Die Freiwillige Feuerwehr Varel erhält ein neues Fahrzeug. Der zuständige Fachausschuss der Stadt hat am Dienstagabend einstimmig die Anschaffung des Hilfeleistungslöschfahrzeugs (HLF 20) als Ersatz für das 30 Jahre alte Löschfahrzeug (LF) 16 einstimmig beschlossen. Die Kosten liegen knapp unter den veranschlagten 320 000 Euro. Einen Zuschuss erhält die Stadt aus der Feuerschutzsteuer des Landes. Der wird sich auf 28 150 Euro belaufen und wird laut Stadtverwaltung in zwei Raten gezahlt – die eine Hälfte noch in diesem Jahr, die andere 2019.

Der neue Einsatzwagen kann nun bestellt werden. Mit der Auslieferung ist laut Stadtbrandmeister Volker Sermond nicht vor Anfang 2019 zu rechnen. „Wir hätten uns die Auslieferung etwas zügiger vorgestellt, aber wenn das Fahrzeug im ersten Quartal 2019 im Einsatz ist, wird es auf volle Zufriedenheit stoßen“, sagte Volker Sermond.

Das 30 Jahre alte Vorgängerfahrzeug will die Stadt verkaufen. Wie viel dabei für die Stadtkasse herausspringt, sei aber ausgesprochen schwer zu kalkulieren. Möglicherweise findet sich dafür noch Verwendung, vielleicht landet es auch bei einem Sammler. Verschrottet werde das Löschfahrzeug jedenfalls nicht, hieß es von der Verwaltung. Der Verkauf werde ber natürlich erst in Angriff genommen, wenn das neue Fahrzeug im Einsatz ist.

Der Unterschied zwischen dem alten Löschfahrzeug und dem neuen Hilfeleistungslöschfahrzeug: Das neue Feuerwehrauto ist besser für technische Einsätze ausgerüstet, weil die Feuerwehr auch immer weniger mit Bränden zu tun hat, sondern häufiger zu Unfällen ausrückt und dort eingeklemmte Unfallopfer aus ihren Fahrzeugen befreit.

Darüber hinaus meldete die Feuerwehr weiteren Bedarf an. So müssen für 9000 Euro neue Helme angeschafft werden und auch der Einsatzstellenfunk wird digitalisiert. Warnmarkierungen an den Einsatzfahrzeugen sollen die Sichtbarkeit im Verkehr auch ohne Blaulicht erhöhen. Und auch wenn die Zahl der Brandeinsätze zurück geht, soll an der Brandübungsanlage ausgebildet werden. Auch das kostet Geld. „Wir haben es heutzutage bei Brandeinsätzen mit ganz anderen Voraussetzungen zu tun, als noch vor ein paar Jahrzehnten“, erklärte Volker Sermond – etwa durch andere Materialien. Darauf müssten sich die Kameraden vorbereiten. Auch Türöffnungen nehmen immer mehr zu, weil auch im ländlichen Bereich die Anonymität unter Nachbarn immer weiter zunimmt.

Ratsherr Alfred Müller (Zukunft Varel) betonte, dass das alles keine Luxusgegenstände seien, sondern sie als Ergänzung „mit viel Augenmaß“ ausgesucht worden seien. Jürgen Bruns (SPD) pflichtete dem bei: „Das ist sinnvoll ausgegebenes Geld. Aber: Das ist finanziell auch eine Anstrengung für die Kommune.“

