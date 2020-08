Seniorenheim „to Huus“: „Waren nicht zu schnell unterwegs“

Varel /Büppel Viel zu schnell sollen die Fahrzeuge gefahren sein, die Strauchwerk und Teile alter Schuppen vom Gelände des Seniorenheims „To Huus“ abgeholt haben. Das hatten die Anwohner in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung und Umweltschutz kritisiert. Das will Unternehmer Jan Klockgether, der mit seiner Firma und dem Lohnunternehmen Hans-Hinrich Höpken die Arbeiten ausgeführt hat, aber nicht so stehen lassen.

„Das stimmt nicht. Wir sind mit 10 km/h da durchgefahren“, erklärt er. Er selbst sei bei den Arbeiten dabei gewesen und habe seine Mitarbeiter darauf hingewiesen, langsam zu fahren. Kaum habe man mit der Arbeit begonnen, seien er und seine Mitarbeiter schon von Anwohnern verbal angegangen worden.

Dabei habe man sich lediglich auf der von der Stadt genehmigten Zufahrt bewegt. Die Genehmigung für die Zufahrt über Am Grün sei jedoch wieder zurückgenommen worden, dann mussten die Fahrzeuge den Villaweg befahren.

Auf der Straße zu schnell zu fahren ist aus Sicht des Unternehmers auch schon aus technischer Sicht relativ schwierig: Der Straßenabschnitt ist etwas mehr als 200 Meter lang und führt in eine scharfe Kurve.

Das Seniorenheim „To Huus“ in Büppel soll erweitert und werden. Im Frühjahr fanden dazu bereits vorbereitende Maßnahmen statt. Die Anwohner des Seniorenheims übten Kritik an den Plänen, der Betreiber hat das Vorhaben mittlerweile angepasst.