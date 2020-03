Coronavirus: Besuchsverbot im Vareler Krankenhaus

Varel Weil das Corona-Virus rasanten Einzug in alle Lebensbereiche hält, sprechen das St.-Johannes-Hospital in Varel und das Nordwest-Krankenhaus in Sanderbusch ab Montag, 16. März, ein grundsätzliches Besuchsverbot aus. Auch die Cafeterien der Krankenhäuser sind bis auf weiteres für die Öffentlichkeit geschlossen.

„Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, mit der wir unsere Patienten, die Angehörigen, unsere Mitarbeiter und ihre Familien schützen möchten“, erklärt Frank Germeroth, Geschäftsführer der Friesland-Kliniken, „wir folgen damit Empfehlungen des Krisenstabs der Bundesregierung und des Robert-Koch-Instituts. Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, aber wir werten die Absage zum jetzigen, frühen Zeitpunkt als richtigen Schritt zum Schutz unserer Bevölkerung und hoffen auf Verständnis.“ Die Klinikleitung teilt mit, dass in dringenden Fällen um vorherige telefonische Anmeldung gebeten wird. Ebenso haben die Kliniken alle Veranstaltungen, Schulungen, Weiter- und Fortbildungen abgesagt.

Alle Patienten, die in den nächsten Wochen einen Termin für geplante Operationen oder Untersuchungen haben, werden ab sofort abbestellt. Neue Termine werden vergeben, sobald die Infektionsgefahr durch das Corona-Virus gebannt ist.

Zudem ergeht mit sofortiger Wirkung eine Urlaubssperre für alle Mitarbeiter. Der dadurch entstandene vorübergehende Personalüberhang wird entspannt, in dem überzählige Mitarbeiter freigestellt werden unter Beibehaltung ihrer Bezüge. So sei es möglich, bedarfsorientiert zu disponieren. Alle Mitarbeiter werden gebeten, sich für einen eventuellen Einsatz zur Verfügung zu halten.

Mitarbeiter, die aus dem Urlaub zurückkehren, werden aufgefordert, vor Dienstantritt mit ihrem Vorgesetzten Rücksprache zu halten.