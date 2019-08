Demolierter Roller gibt Rätsel auf

Varel Ein gefundener, stark beschädigter Roller gibt der Polizei Varel derzeit Rätsel auf: Am Donnerstag haben Passanten das demolierte Fahrzeug am Hammweg gefunden. Die Farbe gaben die Beamten als „vermutlich Silber“ an. Bei dem Roller lagen zwei Helme in der Farbe blauschwarz und schwarz, die ebenfalls beschädigt wurden.

Ein Halter oder Verantwortlicher konnte bislang nicht ermittelt werden, so dass die Polizei Zeugen sucht, die sachdienliche Hinweise zu dem Roller oder den Helmen geben können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451/9230 in Verbindung zu setzen.