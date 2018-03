Varel Wegen besonders schweren Diebstahls in zwei Fällen hat das Oldenburger Landgericht in zweiter Instanz einen 39 Jahre alten Mann aus Wilhelmshaven zu fünfzehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Den Feststellungen zufolge hatte er mit einem Mittäter im April 2015 in einer Nacht Tresore aus einer Vareler Spielothek und dem städtischen Campingplatz-Gebäude in Dangast gestohlen. Damit bestätigte die Berufungskammer ein früheres Urteil des Amtsgerichtes in Varel, was den Schuldspruch angeht. In Varel war die verhängte Strafe nicht zur Bewährung ausgesetzt worden.

Wie schon in Varel verlangten die Erklärungen des Angeklagten auch den Oldenburger Richtern einiges ab. Die Beweislage war erdrückend. Im Gebäude in Dangast konnte der Schuhabdruck des Mittäters sichergestellt werden.

Und als die beiden Männer noch in der gleichen Nacht gestellt werden konnten, lag im Auto des Angeklagten die gesamte Beute aus beiden Einbrüchen. Trotzdem bestritten die Männer die Vorwürfe. Sie hätten sich in der Tatnacht in der Wohnung eines 35-jährigen Varelers aufgehalten. Der Mittäter will vor der Wohnung des Varelers seine Schuhe ausgezogen, der Angeklagte sein Auto nicht abgeschlossen haben. Nun soll der wahre Täter die Schuhe des Mittäters geholt und mit dem Fahrzeug des Angeklagten zu den Tatorten gefahren sein.

Warum der „wahre Täter“ das Auto des Angeklagten mit der gesamten Beute wieder dort abgestellt haben soll, wo er ihn zuvor entwendet hatte, ist indes nicht klar geworden. Als die als Lügengeschichte eingestufte Erklärung des Angeklagten nicht fruchtete, lieferte der 39-Jährige eine weitere Version. Nicht er habe die Einbrüche verübt, sondern der Mittäter und der Entlastungszeuge aus Varel, bei dem man die gesamte Tatnacht gewesen sein wollte.

Der Oldenburger Berufungskammer reichte das. Die Berufung des Angeklagten gegen das Vareler Urteil wurde verworfen, nur die verhängte Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Sein Mittäter war bereits in Varel zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Er hatte das Urteil akzeptiert