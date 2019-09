Varel Einen Gasgrill haben Unbekannte vom Gelände des Hauses der Hospiz- und Palliativarbeit „Am Jadebusen“ gestohlen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, müssen der oder die Täter den Grill in der Zeit von Freitag, 14 Uhr, und Samstag, 15 Uhr, entwendet haben. Laut „Hospiz am Wattenmeer“ ließen die Diebe dabei lediglich die Gasflasche zurück.

Hospiz-Chefin Irene Müller zeigte sich entsetzt: „Wer tut so etwas? Unsere Haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden begleiten hier in aufopferungsvoller Weise Menschen auf ihrem letzten Lebensweg – öfter auch mit Gesprächen bei gemeinsamen Grillabenden. Die sterbenden Menschen trifft dieser Diebstahl besonders.“ Den entwendeten Grill habe das Haus nach seiner Eröffnung mit Spendengeldern aus der Bevölkerung anschaffen können.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter Tel. 04451/9230 in Verbindung zu setzen.