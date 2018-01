Drei verschiedene Drogen im Blut

Varel Die Polizei hat am Samstag gegen 20 Uhr einen 46-jährigen Autofahrer auf der Haferkampstraße in Varel gestoppt. Der Mann wurde positiv auf Cannabis, Opiate und Amphetamine getestet.

Die Polizei hatte schnell den Verdacht, dass der Mann unter Drogen stand. Der Autofahrer musste für einen Vortest Urin abgeben, und der Test fiel positiv aus. Die Polizei nahm ihn mit zur Wache, wo ein Arzt ihm zur weiteren Beweissicherung Blut abnahm. Gegen den Mann läuft jetzt eine Anzeige wegen Verkehrsordnungswidrigkeit und eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

Gleich drei Autofahrer hat die Polizei in den vergangenen Tagen außerdem in der Friesischen Wehde mit Drogen am Steuer erwischt. Am Freitag stoppten die Beamten gegen 15.45 Uhr einen 38-jährigen Mann auf dem Sandfurtsweg in Bockhorn. Er wurde positiv auf Kokain getestet. Ebenfalls am Freitag gegen 23.10 Uhr hielt die Polizei einen 61-jährigen Mann an, der positiv auf Cannabis getestet wurde. Am Samstag gegen 22.30 Uhr wurde ein 18-jähriger Autofahrer auf der August-Hinrichs-Straße in Zetel gestoppt und positiv auf Cannabis getestet.