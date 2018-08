Drei Einbrüche in einer Nacht

Varel Mehrere Einbrüche gab es in Varel in der Nacht zum Donnerstag: Zum einen hebelten Einbrecher die Schiebetür einer Bäckereifiliale an der Bürgermeister-Heidenreich-Straße auf und durchsuchten die Räume. Zur Beute konnte die Polizei keine Angaben machen. Besonders bitter: Bereits am Dienstag wurde in diese Bäckereifiliale eingebrochen – und das nicht zum ersten Mal.

Eine weitere Bäckereifiliale traf es in der Nacht zum Donnerstag an der Hindenburgstraße. Dort wurde die Eingangstür aufgehebelt und zwei Sparschweine mit Bargeld gestohlen. In der gleichen Straße wurde zudem in ein Schuhgeschäft eingebrochen. Auf jede Menge Altmetall haben es Diebe bei einem Abbruchunternehmen an der Altjührdener Straße abgesehen. Im Zeitraum vom 3. bis 15. August wurde dort eine größere Menge Altmetall gestohlen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter mit einem größeren Fahrzeug zum Abtransport vorgefahren sind. In allen Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter Tel. 04451/9230.