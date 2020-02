Varel Betrüger haben es geschafft, mit einer dreisten Masche eine fünfstellige Summe in Varel zu ergaunern. Die unbekannten Täter nutzten dafür die Gutgläubigkeit eines Rentners aus Varel aus, der eigentlich nur helfen wollte. Er ging den Betrügern auf den Leim und händigte ihnen eine fünfstellige Summe aus.

Am Mittwochvormittag klingelte bei dem Rentner aus Varel das Telefon. Der Anrufer überzeugte den Senior davon, dass er ein Bekannter sei, und fing an, ihm vorzujammern, er brauche dringend Geld. Das Geld brauche er so nötig, weil er es noch heute als Sicherheit bei einem Hauskauf hinterlegen müsse. Der Senior würde es bald wiederbekommen. Da der Vareler helfen wollte, übergab er einem unbekannten Geldboten einen fünfstelligen Betrag. Am Abend aber wurde er skeptisch und schaltete die Polizei ein, die den Betrug aufdeckte.

„Durch die professionelle Gesprächsführung und das perfide Vorgehen der Betrüger setzen sie die Betroffenen unter Druck und haben mit diesem Vorgehen leider immer noch Erfolg“, sagt Andrea Papenroth, Sprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland.

Dien Polizeibeamten konnte zwar Nummer des Anrufers herausfinden, sie lautet 0176/460665580, jedoch werden bei den Anrufen im Display oftmals nicht existente Nummern angezeigt, teilt Andera Papenroth mit. Es handele sich um eine weitere Betrugsmasche, das sogenannte Spoofing. „Mit Hilfe moderner Technik wird bei einem Anruf eine gefälschte Telefonnummer angezeigt. Es ist grundsätzlich möglich, dass jede beliebige Telefonnummer, also auch die Rufnummer 110, im Display erscheint. Straftäter haben so die Möglichkeit, sich ohne Misstrauen zu erwecken als Polizei- oder Kriminalbeamte ausgeben zu können“, erklärt Papenroth.

Die gleiche Betrugsmasche versuchten die Täter am Mittwochvormittag mit der gleichen Telefonnummer in Wilhelmshaven. Dort blieb es jedoch beim Versuch.

Die Polizei hat konkrete Ratschläge für alle Bürger:

• Auflegen, wenn ein Gesprächspartner am Telefon Geld fordert.

• Misstrauisch sein. „Vergewissern Sie sich, dass die Person wirklich ein Verwandter oder Bekannter ist“, rät die Polizei.

• Übergeben Sie niemals Geld an fremde Personen.

• Geben Sie im Telefonbuch nicht Ihren Vornamen an. Betrüger suchen gezielt nach alten Namen, um Senioren zu ermitteln und vermitteln den Eindruck, dass man sich doch kennen würde.

• „Wenn Sie den Verdacht haben, dass es sich bei einem Besucher oder einem Anrufer um einen Betrüger handelt, scheuen Sie sich nie, den Polizeinotruf 110 zu wählen.“