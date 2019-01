Drogenfund nach Kontrolle

Varel Drogenfund nach einer Fahrzeugkontrolle in Varel: Am Donnerstagnachmittag hat die Polizei um 15.15 Uhr auf dem Tweehörnweg einen 30-jährigen Autofahrer aus Wismar aus dem Verkehr gezogen, der unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Ein so genannter Drogenschnelltest reagierte positiv auf den Konsum von Amphetamin und Methamphetamin, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann musste zur Blutprobenentnahme auf die Dienststelle der Polizei kommen.

Die Beamten untersagten dem 30-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung des Autos und des Betroffenen wurden mutmaßliche Betäubungsmittel festgestellt und beschlagnahmt, die Ermittlungen hierzu dauern an.