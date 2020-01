Varel Wer kennt diesen teuren Schmuck und weiß, wo er geblieben ist? Mit dieser Frage sucht die Polizei seit Donnerstag öffentlich nach der Beute aus einem Goldraub in Varel. Ereignet hatte sich dieser allerdings bereits im Sommer des vergangenen Jahres. Ein unbekannter Täter war in ein Einfamilienhaus an der Hagenstraße eingestiegen und hatte ein hochwertiges Collier aus Echtgold und ein dazugehöriges Armband entwendet.

Unter Verdacht stehe ein 19-Jähriger, „der während der Tageszeit das Haus über eine geöffnete Terrassentür betreten und Bargeld sowie hochwertigen Schmuck entwendet haben könnte“, teilte die Polizei nun mit. Das hätten die bisherigen Ermittlungen ergeben.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter den Schmuck mittlerweile verkauft hat. „Wir bitten zur weiteren Aufklärung dringend um die Unterstützung aus der Bevölkerung“, sagte Andrea Papenroth, Sprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, am Donnerstag. Sie machte eindrücklich auf den Tatbestand der Hehlerei aufmerksam.

Denn falls jemand den in Varel entwendeten Schmuck gekauft habe, macht er sich strafbar. Der Tatbestand der Hehlerei ist nach Paragraf 259 Strafgesetzbuch (StGB) erfüllt, wenn „jemand eine Sache, die ein anderer gestohlen oder sonst durch eine gegen fremdes Vermögen gerichtete rechtswidrige Tat erlangt hat, ankauft, um sich zu bereichern“.

Jeder, der Diebesgut erlangt habe, mache sich gegebenenfalls strafbar“, teilte die Polizei mit. Das Collier und das Armband würden zudem beschlagnahmt. „Der Käufer des entwendeten Schmucks hat somit nicht nur umsonst bezahlt, sondern auch kein Eigentum erlangt“, machte Andrea Papenroth deutlich.

Zur Aufklärung, insbesondere zum Verbleib des Schmucks aus dem Vareler Goldraub, bittet die Polizei dringend um Mithilfe. Zeugen sollen sich unter Telefon 04451/9230 melden.