Varel Feuerwehreinsatz in der Arngaster Straße in Varel: Mit Blaulicht und Martinshorn rückte die Feuerwehr in Varel am Montagabend zu einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus an der Arngaster Straße aus. Den Einsatzkräften wurde Rauchentwicklung gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Rauch offenbar nur von angebranntem Essen herrührte. Einen Brand gab es nicht zu löschen, die Kameraden lüfteten lediglich durch. Der Mieter der Wohnung konnte das Haus selbstständig verlassen und wurde von den Rettungskräften untersucht.

Christopher Hanraets https://www.nwzonline.de/autor/christopher-hanraets Varel

Redaktion Friesland Tel: 04451 9988 2504 Lesen Sie mehr von mir