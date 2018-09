Varel Gleich zu zwei Einsätze sind die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Varel am Montagmorgen ausgerückt. Der erste Alarm ging um kurz vor 6 Uhr los. Auf der Bundesstraße 437 in Höhe des Ortsausgangs Streek war ein Trecker aus bislang noch unbekannter Ursache in Brand geraten.

Ein Trupp der Ortswehr Varel löschte das Feuer unter Einsatz von außenluftunabhängigem Atemschutz. „Die Löschmaßnahmen zeigten nach kurzer Zeit Wirkung. Auf den Einsatz von Schaummittel konnte dabei verzichtet werden“, berichtete Feuerwehrsprecher Georg von Ivernois. Während der Löscharbeiten war die B 437 voll gesperrt.

Um 9.17 Uhr wurde die Vareler Feuerwehr in die Peterstraße gerufen. Dort hatte die Brandmeldeanlage im Kindergarten einen Stadtalarm ausgelöst, bei dem neben den Vareler Kameraden die der Ortswehren Obenstrohe und Borgstede-Winkelsheide in Bereitschaft versetzt werden. „Angefahren wurde die Einsatzstelle allerdings zunächst von der zuständigen Feuerwehr Varel, die anderen warteten in ihren Gerätehäusern“, sagte Georg von Ivernois. Die Kontrolle an der Einsatzstelle ergab: Fehlalarm, die Bereitschaft konnte rasch aufgehoben werden.