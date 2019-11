Varel Die Freiwillige Feuerwehr Varel ist am Mittwochnachmittag um 16.15 Uhr zu einem Einsatz in einem Haus an der Rüstringer Straße ausgerückt. In der Küche haben die Bewohner Brandgeruch festgestellt. Nach Angaben von Varels Ortsbrandmeister Fritz Melcher hat der Wohnungsinhaber den kleinen Brand mit einem Feuerlöscher erfolgreich bekämpft, so dass keine weitere Gefahr ausging. Die Kameraden der Ortswehr Varel haben die Einsatzstelle mit der Wärmebildkamera kontrolliert und keine weiteren Brandherde gefunden. Insgesamt war die Feuerwehr mit 17 Kameraden und mehreren Fahrzeugen, darunter die Drehleiter, im Einsatz.