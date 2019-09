Varel Feuerwehreinsatz im Gewerbe- und Logistikport Varel: In einem Autoteilehandel ist offenbar ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist vor Ort und geht unter Atemschutz in das Gebäude. Die genauen Umstände des Brandes sind noch unklar. Weitere Informationen in Kürze auf NWZonline.de