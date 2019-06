Varel Die Vareler Feuerwehr hat am Mittwochvormittag zwei Kinder aus einem abgeschlossenen Auto befreit. Es handelte sich um ein Baby und ein Kleinkind. Laut Feuerwehrsprecher Georg von Ivernois saßen die Kinder bei den hohen Temperaturen in einem Auto auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes an der Rodenkirchener Straße fest. Die Rettungskräfte schlugen die Scheibe ein und holten die Kinder aus dem Fahrzeug. Es gehe ihnen gut.

Einsatzleiter Fritz Melcher erklärte, dass für die Kinder keine unmittelbare oder lebensbedrohliche Gefahr bestanden habe. Das Auto habe im Schatten gestanden und es sei drinnen nicht übermäßig heiß gewesen.

Die Eigentümerin des Autos sei selbst vor Ort gewesen als die Feuerwehr eintraf. Offenbar hatte die Fahrerin beim einladen den Schlüssel auf dem Beifahrersitz liegen lassen und die Tür zugeschlagen. Das abgeschlossene Fahrzeug ließ sich so nicht mehr öffnen.

In Absprache mit der Eigentümerin habe man die kleinste Scheibe eingeschlagen, um den Schaden so gering wie möglich zu halten. Durch das Loch habe man dann die Tür öffnen und die Kinder befreien können.

Die Freiwillige Feuerwehr Varel war mit zehn Einsatzkräften vor Ort.