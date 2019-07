Varel Die Freiwillige Feuerwehr Varel hat am Donnerstagmittag einen Flächenbrand am Vareler Bahnhof gelöscht. Dort waren gegen 12.30 Uhr mehrere Quadratmeter trockener Rasen aus bislang noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Polizei war vor Ort und ermittelt. Verletzte hat es keine gegeben.

Die Ortswehr Varel war mit 15 Kameraden sowie drei Fahrzeugen vor Ort. Sie hatte dem kleinen Flächenbrand schnell gelöscht, der Bahnverkehr wurde dadurch nicht beeinträchtigt.