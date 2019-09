Varel So betrunken, dass er fast aus seinem Auto gefallen sein soll, war ein Mann, den die Polizei am Dienstagabend an seine Ehefrau übergeben hat. Die Beamten wurden alarmiert, weil der Mann auf dem Parkplatz am Wald an der Altjührdener Straße in seinem parkenden Auto saß. Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass der Mann „erheblich alkoholisiert“ war. Ein Atemalkoholtest ergab 1,52 Promille. Die Beamten konnten dem Mann aber nicht nachweisen, dass er auch gefahren ist. Aus Gründen der Gefahrenabwehr nahmen die Beamten den Mann und den Autoschlüssel mit und übergaben beide der Ehefrau des Mannes.