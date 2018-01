Varel /Elsfleth In Varel ist am Montagabend und Dienstagmorgen gleich zweimal der Strom ausgefallen. Betroffen waren die Haushalte in der Nähe der ehemaligen Friesland-Kaserne. Schuld daran war eine Störung in einer Ortsnetzstation in Elsfleth. Das bestätigte Dietmar Bücker, Sprecher der EWE AG, am Dienstag auf Nachfrage der NWZ.

Demnach kam es am Montag, 29. Januar, von 20.45 bis 21.09 Uhr zu einem Stromausfall sowie am Dienstag, 30. Januar, zwischen 8.27 und 9.02 Uhr. „Es waren insgesamt 800 Haushalte betroffen.“ Zu der Störung kam es aufgrund von Umwelteinflüssen, sagte Dietmar Bücker. Der Schaden sei mittlerweile wieder behoben. „Alle Kunden werden wieder versorgt.“

Die Störung hatte laut EWE nichts zu tun mit dem Stromausfall am Freitagmorgen. Am 26. Januar hatte ein Bagger bei Arbeiten am Lothar-Meyer-Gymnasium an der Mühlenstraße ein Kabel durchtrennt. In der Folge waren 1000 Haushalte und Geschäfte in Varel ohne Strom unter anderem das St.-Johannes-Hospital. Die Reparaturarbeiten laufen.

Diesmal waren weitaus weniger Haushalte von dem Stromausfall betroffen. Das kuriose: Der Schaden passierte in Elsfleth (Kreis Wesermarsch). Dort wird der Strom über das Umspannwerk in die Netzregion Oldenburg-Varel eingespeist, begründete Dietmar Bücker am Dienstag.