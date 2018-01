Varel Eine verletze, stark blutende Person wurde der Polizei am Montagnachmittag in Varel gemeldet. Es handelte sich um einen 35-jährigen Iraner, der mit einer lebensbedrohlichen Stichverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Die Polizei in Varel teilte am Dienstagnachmittag mit, dass zwei Personen in Varel vorläufig festgenommen wurden – eine 35-jährige Frau und ein 35-jähriger Mann, beide aus dem Iran. Nach bisherigen Ermittlungen sollen sich bei der Tat insgesamt vier Personen in einer Vareler Wohnung aufgehalten haben, die möglicherweise auch der Tatort ist. Sowohl das Opfer, als auch die beiden Festgenommenen kommen nicht aus Varel.

Zurzeit sind die näheren Tatumstände laut Polizei noch ungeklärt. Ebenso ist noch unbekannt, wer für die lebensbedrohlichen Verletzungen verantwortlich ist. Die Ermittlungen werden seitens der Polizei mit Hochdruck geführt.