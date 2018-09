Varel Weil er erneut ohne Fahrerlaubnis mit seinem alten BMW am Straßenverkehr teilgenommen hat, muss ein 55-jähriger Vareler für sechs Monate ins Gefängnis. Ein entsprechendes Urteil des Amtsgerichtes in Varel hat das Oldenburger Landgericht am Montag in zweiter Instanz bestätigt. Der Angeklagte hatte Berufung gegen das erste Urteil eingelegt. In Oldenburg wollte er eine Bewährungsstrafe erreichen. Doch dazu sind eine günstige Sozialprognose und ein einsichtiges Verhalten notwendig. Von beidem war der Angeklagte aber weit entfernt.

Der 55-Jährige ist 18 mal wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorbestraft. Dafür machte er die Gesellschaft verantwortlich. Wenn die ihn keinen Führerschein machen lasse, müsse er halt ohne fahren, erklärte der Angeklagte. Der 55-Jährige hatte sich ein Auto gekauft, obwohl er noch nie eine Fahrerlaubnis besessen hat. Das Fahrzeug – ein alter BMW – war in die Jahre gekommen. Anfang dieses Jahres wollte der Angeklagte das Auto verkaufen, aber keiner wollte es haben.

Und so war der Angeklagte auf die Idee gekommen, das Auto von Obenstrohe bis in die Vareler Innenstadt zu fahren. Dort sollte es mit einem Verkaufsschild abgestellt werden. Abgesehen davon, dass der Angeklagte keine Fahrerlaubnis hatte und unter laufender Bewährung stand, war das Fahrzeug weder versichert noch versteuert. Die Fahrt sei notwendig gewesen, ansonsten hätte er das Fahrzeug nicht verkaufen können, rechtfertigte der Angeklagte diese neue Straftat. „Mein Fahrzeug war keine Schrottkarre, gute Frau“, so der Angeklagte zu der Vorsitzenden Richterin. Der 55-Jährige wurde daraufhin ermahnt.

Zum Wert seines Autos gab der Angeklagte an, es sei so wertvoll, dass sich die Staatsanwältin es sich nicht leisten könne. Alles Geschirr war mittlerweile zerschlagen. Aber es kam noch heftiger: Nur zwei Monate vor der letzten Fahrt war der Angeklagte wegen vierfachen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden. Bewährung deswegen, weil der Angeklagte angegeben hatte, er habe sein Auto verkauft.

Das war gelogen. Denn mit dem gleichen Fahrzeug fuhr er zwei Monate später nach Varel. Thema Alkohol: „Ich kann das nicht lassen“, so der Angeklagte. Er machte dafür psychische Probleme verantwortlich. Die Berufung des 55-Jährigen wurde dann verworfen. Das nächste Mal laufe das anders, so der Angeklagte empört zur Richterin. Dabei sollte es das nächste Mal eigentlich gar nicht mehr geben.