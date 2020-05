Falscher Shop war doch echt

Varel Der falsche Online-Shop war doch echt: Ein 60-jähriger Vareler hatte Anzeige gegen einen Online-Shop erstattet, weil er dort eine Schutzmaske und Desinfektionsmittel bestellt hat, aber nichts bei ihm ankam. Zudem fand er im Netz einen Hinweis, dass es sich um einen Fake-Shop, also einen auf Betrug ausgelegten, falschen Online-Shop, handeln soll und erstattete Anzeige. Bei den Ermittlungen stellte sich dann aber heraus: Der Shop war seriös und hatte wegen der Corona-Krise nur mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen.

Der Shop-Betreiber hat rechtliche Schritte gegen den Betreiber des Portals eingeleitet, auf dem sein Shop als Fake-Shop bezeichnet wurde. Der Vareler habe aber nichts falsch gemacht, so die Polizei. Zunächst sollte man sich aber mit dem Verkäufer in Verbindung setzen, die Lieferzeit abwarten oder vom Kaufvertrag zurücktreten. Sollten Zweifel bleiben, solle man sich an die Polizei wenden.

