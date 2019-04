Varel Eine Fritteuse in einer Imbissstube an der Straße Zum Jadebusen ist am Freitagvormittag in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Polizei geriet das darin befindliche Fett um 10.50 Uhr aus bisher noch nicht bekannter Ursache in Brand. Eine Person wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr verhinderte eine Ausbreitung des Brandes.

Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatte die Pächterin die Flammen bereits weitgehend selbst gelöscht, berichtete Michael Asseln, Ortsbrandmeister der Feuerwehr Borgstede-Winkelsheide. Die Kameraden der hinzugerufenen Ortswehr Varel kontrollierten später noch einmal den Brandherd. Sie waren mit acht Feuerwehrleuten und einem Fahrzeug im Einsatz.