Varel Am späten Mittwochabend sind am Moorhauser Weg beim Klärwerk in Varel aus bislang noch unbekannter Ursache zwölf Heuballen in Brand geraten. Gut eine Stunde vor Mitternacht begann die Freiwillige Feuerwehr Varel mit dem Löscheinsatz des lichterloh brennenden Futtermittels. Erst nach über drei Stunden konnten die 30 Kameraden, die mit sechs Fahrzeugen angerückt waren, die Flammen eindämmen. Es wurde niemand verletzt.

„Die Ballen waren sehr stark gepresste, so dass wir das Heu erst auseinanderzugehen mussten, um an die Glutnester zu kommen“, berichtete Ortsbrandmeister Fritz Melcher von den schwierigen Löscharbeiten. Später kam noch der Landwirt mit seinem Traktor und half den Einsatzkräften dabei.

Noch bis zum Donnerstagmorgen qualmten die abgelöschten Heuballen, so dass Passanten erneut die Feuerwehr riefen. „Wir waren am Morgen noch einmal zur Kontrolle an der Brandstelle“, sagte Fritz Melcher.

Am Abend zuvor hatte die Feuerwehr mit Löschmittel die Flammen eingedämmt. Das Heu kontrolliert abbrennen zu lassen, wäre nicht ratsam gewesen, so Melcher.

Eine lange Pause hatten die Kameraden der Vareler Ortswehr allerdings nicht, wie Sprecher Georg von Invernois mitteilte. Denn bereits um 6.41 Uhr am Donnerstagmorgen wurde der nächste Alarm ausgelöst. Gemeldet wurde ein Kleinbrand in einem Haus in Varel. „Dieser wurde vom Bewohner jedoch weitestgehend selbst gelöscht, so dass die Feuerwehr noch Nachlöscharbeiten durchführen musste“, so von Ivernois.

Schon am Montagmorgen war die Feuerwehr im Einsatz. Dieser entpuppte sich aber als Fehlalarm. Eine Brandmeldeanlage eines Betriebes an der Hafenstraße hatte ausgelöst. Bei der Erkundung vor Ort stellten die Kameraden indes kein Feuer fest.