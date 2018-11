Varel Die Freiwillige Feuerwehr Varel ist jetzt noch schneller und sicherer am Einsatzort. Möglich macht es eine neue Technik, die sowohl im Gerätehaus an der Pelzerstraße als auch in den Einsatzfahrzeugen montiert ist. „Sobald wir hier ankommen, wissen wir, worum es geht und wo wir hin müssen“, sagt Varels Ortsbrandmeister Fritz Melcher. Die Ausstattung im Wert von 8000 Euro wurde vom Förderkreis der Vareler Ortswehr angeschafft.

Drei Monitore, die verteilt im Umkleidebereich des Gerätehauses aufgehängt sind, zeigen den heraneilenden Kameraden an: Um was für einen Feueralarm handelt es sich? Wo ist der Einsatz? Wie komme ich hin? Welche Fahrzeuge sind bereits ausgerückt? „Noch während sie sich umziehen, sind sie über die Einsatzart informiert und können die dafür notwendige Ausrüstung anlegen“, erläutert Fritz Melcher.

Bevor der Fahrer, der so genannte Maschinist, in den Einsatzwagen eingestiegen ist, wurde in einem Navigationsgerät, das auf dem Armaturenbrett angebracht ist, die Wegstrecke zum Einsatzort hinterlegt. „Es wird automatisch mit dem Alarm direkt von der Leitstelle programmiert“, erklärt der stellvertretende Ortsbrandmeister Mathias Rothenburg: „Das bedeutet mehr Sicherheit für den Maschinisten, der viel ruhiger losfährt.“

Förderkreis der Ortsfeuerwehr hilft bei Finanzierung Der Förderkreis der Freiwilligen Ortsfeuerwehr Varel wurde im November 1992 gegründet. Er verfügt über 120 Mitglieder. „Wir schaffen Dinge für die Kameraden an, die von der Stadt Varel nicht finanziert werden müssen“, beschreibt der 1. Vorsitzende Horst Steffen die Aufgabe des Vereins. Die Unterstützung kann dabei sehr unterschiedlich sein. „Angefangen haben wir mit einem einfachen Computer“, sagt Steffen. Aber auch Jacken und Hosen sowie Dinge für die Küche im Gerätehaus an der Pelzerstraße wurden schon angeschafft. Der Verein finanziert sich in erster Linie über die Beiträger der Mitglieder und zahlreicher Vareler Firmen sowie Spenden. Mitglied kann jeder werden. „Der Antrag kann im Feuerwehrhaus abgeholt werden“, wirbt Horst Steffen. Zudem ist er auf der Internetseite der Vareler Feuerwehr hinterlegt. „Wir sind sehr dankbar über die Unterstützung des Förderkreises“, sagt Ortsbrandmeister Fritz Melcher: „Er hilft uns wirklich weiter.“ www.feuerwehr-varel.de

Langwieriges Suchen auf Karten oder das mühselige Programmieren eigener Navis entfällt. „Wir leben vom Faktor Zeit“, betont Fritz Melcher: „Jede Sekunde, die wir sparen, bringt uns weiter voran.“ Auch Wasserentnahmestellen und Hydranten sind auf den digitalen Straßenkarten hinterlegt. „Wenn wir diese nicht erst suchen müssen, können wir die Wasserversorgung auch viel schneller herstellen“, sagt Fritz Melcher über die Vorzüge des kleinen aber entscheidenden Hinweises auf dem digitalen Display. Zudem erleichtert ein gekoppeltes und einfach zu bedienendes Anwahl-Panel künftig unter anderem die Kommunikation per Knopfdruck.

Zunächst wurde die Drehleiter, der Einsatzleitwagen und das Tanklöschfahrzeug mit der neuen Technik ausgerüstet. Mit diesen ist die Vareler Ortswehr auch außerhalb des Stadtgebietes im unterwegs. „Dort kennen wir nicht jede Straße, deshalb hilft der vorgegebene Weg ungemein bei der Suche“, sagt Fritz Melcher. Ein zeitfressendes Herumirren zum Brandherd entfalle. Nächstes Jahr sollen dann auch die restlichen Fahrzeuge des Fuhrparks mit der Navi-Technik umgerüstet werden.

Ein weiterer Vorteil ist die ebenfalls neu eingebaute Rückfahrkamera. „Diese macht das Arbeiten im Einsatz sicherer. Sie ist besonders für den Maschinisten eine erhebliche Erleichterung“, sagt Mathias Rothenburg.