Varel Der Sturm im vergangenen Herbst hat die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Varel stark gefordert. „So sehr, dass die Leistungsgrenze der Feuerwehr überschritten war“, betonte Stadtbrandmeister Volker Sermond am Samstagabend bei der Jahreshauptversammlung der drei Ortswehren Varel, Obenstrohe und Borgstede-Winkelsheide im Feuerwehrhaus an der Pelzerstraße.

Die insgesamt 135 Mitglieder der drei Einsatzabteilungen – darunter sind 13 Frauen – rückten 2017 insgesamt 185 Mal aus. Das waren fünf Einsätze mehr als im Vorjahr. „Grund für die Steigerung war der Sturm“, sagte Sermond. 79 Mal hat es in Varel gebrannt, einen Großbrand gab es aber nicht. 22 Mal wurde die Feuerwehr zu Fehlalarmen durch Brandmeldeanlagen gerufen, genau 100 Mal leistete sie technische Hilfe von der Türöffnung für den Rettungsdienst bis hin zu Verkehrsunfällen. Insgesamt fanden fünf Übungen statt. Zusammengerechnet kamen die Feuerwehrfrauen und -männer auf 2981 Einsatzstunden.

Sermond bedankte sich bei den Männer und Frauen der Einsatzabteilungen für deren ehrenamtlichen Einsatz sowie dem Rat der Stadt Varel und der Verwaltung für die Unterstützung. Dem Dank an die „hoch motivierten Vareler Kameraden und deren Familien“ schloss sich Bürgermeister Gerd-Christian Wagner an: „Sie leisten Dienst an der Gesellschaft, und die Gesellschaft sollte diesen Dienst unterstützen.“ Doch die Feuerwehrleute waren nicht nur bei Einsätzen aktiv. 2017 verrichteten sie 9969 Dienststunden. „Nicht mit eingerechnet sind die Stunden und Tage, die die Kameraden für die Aus- und Weiterbildung aufgebracht haben“, sagte Volker Sermond.

Die Stadt Varel hat vergangenes Jahr insgesamt 232 900 Euro in die Feuerwehr investiert. Dazu zählen auch Lohnersatzkosten bei Einsätzen und der Ausbildung, Lehrgangsgebühren und Zuschüsse für Veranstaltungen. Die Ausgaben steigen bis 2020 aber sprunghaft an.

„Wir haben für den Neubau des Gerätehauses in Obenstrohe 1,9 Millionen Euro eingeplant“, berichtete Bürgermeister Wagner. Den Grundstückskaufvertrag habe er am 13. Februar bereits unterschrieben. Hinzu kommen 300 000 Euro für ein neues Löschfahrzeug für die Ortswehr Varel sowie 750 000 Euro für eine neue Drehleiter. „Diese ist 28 Jahre alt und hat damals 300 000 D-Mark gekostet“, sagte Wagner.

Nachwuchssorgen hat die Vareler Feuerwehr indes nicht. Am Samstag wurden drei Feuerwehrfrauen und vier -männer ernannt. „Ich freue mich, dass der demografische Wandel hier nicht zugeschlagen hat“, sagte Kreisbrandmeister Gerhard Zunken. Dennoch regte er noch einmal die Gründung einer Kinderfeuerwehr in der Stadt an.

Der Stadtjugendfeuerwehrwart Mathias Rothenburg meldete, dass vier gut ausgebildete Mitglieder nun in die Einsatzabteilungen eintreten. Insgesamt verfügt die Jugendfeuerwehr über 34 Mitglieder, darunter sechs Mädchen. Höhepunkt war 2017 das selbst organisierte Zeltlager im Wangerland.

Am Samstag besonders ausgezeichnet wurden Horst Michelsen, Friedrich Janßen, Günter Hilbrink, Otto Gert-Schlühr und Heinz Hase, die 70 Jahren der Feuerwehr angehören. Mit Erreichen der Altersgrenze von 63 Jahren schieden Bernd Reimers und Alfred Schwecke-Liphardt aus dem aktiven Dienst aus. Sie wechseln in die Alters- und Ehrenabteilung, der 46 Mitglieder angehören.

Video

Olaf Ulbrich https://www.nwzonline.de/autor/olaf-ulbrich Redaktionsleitung Varel

Redaktion Friesland Tel: 04451 9988 2501 Lesen Sie mehr von mir

Ein Film von der Ehrung unter www.nwzonline.de/videos Interview mit Volker Sermond www.facebook.com/nwzfriesland Mehr Bilder unter www.nwzonline.de/fotos/friesland