Varel Glimpflich ausgegangen ist am Mittwochvormittag ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in Richtung Wilhelmshaven zwischen den Abfahrten Varel-Bockhorn und Zetel. Nach Angaben von Varels Stadtbrandmeister Volker Sermond ist ein Transporter im Bereich der Baustelleneinfahrt auf ein vorausfahrendes Auto mit vier Insassen aufgefahren. Dabei wurden drei Personen verletzt, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Um 11 Uhr wurde der Leitstelle Wilhelmshaven eine eingeklemmte Person gemeldet. Deshalb rückten die Freiwilligen Ortsfeuerwehren Borgstede/Winkelsheide und Varel aus. Am Einsatzort stellte sich aber heraus, dass die Kameraden nicht gebraucht wurden, teilte Volker Sermond auf NWZ-Anfrage mit.

Im Einsatz vor Ort waren neben der Autobahnpolizei auch drei Rettungswagen sowie ein Notarzt. An den Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden.