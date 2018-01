Feuerwehr kommt zum Grillen

Varel Mit diesem Ausgang ihres Einsatzes hatten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Varel am frühen Dienstagnachmittag sicher nicht gerechnet: Von einem Nachbarn war ihnen eine unklare Rauchentwicklung in einem Haus an der Straße „An der Waldwiese“ in Varel gemeldet worden. Beim Eintreffen stellte sich aber heraus, dass es sich um gar keinen Brand handelte. In der Januar-Sonne hat ein Mieter auf dem Balkon des Hauses gegrillt.

„Grillen ist zu jeder Jahres- und Tageszeit möglich, es gibt keine gesetzliche Regelung“, teilte Wilfried Alberts aus dem Ordnungsamt in Varel mit. Ob das Grillen aber auf dem Balkon gestattet ist, sei im Mietvertrag geregelt. Eine starke Rauchentwicklung sei beim Grillen, auf jeden Fall zu vermeiden. Wer für den Einsatz der Vareler Feuerwehr aufkommt ist noch unklar. „Das wird nach dem Einsatzprotokoll der Feuerwehr entschieden“, sagte Alberts. Ob die Feuerwehrleute noch eine Grillwurst abbekommen haben, ist nicht bekannt.