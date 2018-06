Feuerwehr rückt zweimal aus

Varel Zwei Einsätze am Wochenende für die Feuerwehr Varel: Am Samstag rückten die Kameraden kurz nach Mitternacht zur Papier- und Kartonfabrik an der Hellmut-Barthel-Straße aus. Die Brandmeldeanlage und eine CO²-Löschanlage in einem elektrischen Schaltraum waren ausgelöst worden. Ein Feuerwehrtrupp rückte unter Atemschutz in den Schaltraum ein, konnte aber kein Feuer entdecken. Der Raum wurde gut gelüftet und die Feuerwehr rückte wieder ab.

Am Sonntag musste die Feuerwehr außerdem eine Tür für den Rettungsdienst öffnen. Hinter einer Wohnungstür war ein Patient nicht mehr in der Lage selbstständig aufzumachen. Die Ortswehr Varel war mit zwei Fahrzeugen im Einsatz und verschaffte dem Rettungsdienst mit Spezialwerkzeug Zugang.