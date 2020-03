Feuerwehreinsatz In Varel: Sturmböe lässt Kiefer auf Hausdach stürzen

Varel Eine große Kiefer hat am Sonntagmittag einer Sturmböe nicht standgehalten und ist auf ein Haus an der Oltmannsstraße in Varel gestürzt. Es wurde niemand verletzt. Der Bewohner hörte einen lautes Krachen. Im Schlafzimmer entdeckte er aus der Dachschräge staksende Äste. Die Freiwillige Feuerwehr Varel rückte mit vier Fahrzeugen, 22 Kameraden und der Drehleiter an. Aufgrund der engen Zufahrten zwischen den Häusern war es aber nicht möglich, von der Drehleiter aus nahe genug an den Stamm zu kommen. Deshalb wurde eine Hebebühne von einer Baufirma angefordert. Bei dem kalten windigen Wetter sorgten die Nachbarn für wärmenden Kaffee für die Feuerwehrleute. Von der Hebebühne aus wurde der Baum schließlich zersägt und die Löcher im Dach provisorische abgedichtet. BILDer: