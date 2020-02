Varel Die drei Feuerwehren der Stadt Varel sind am Wochenende gleich zweimal zu Fehlalarmen ausgerückt: Am Samstagnachmittag sind die drei Feuerwehren alarmiert worden, weil in einem Altenheim die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Die Kameraden der Ortsfeuerwehren Borgstede/Winkelsheide und Obenstrohe blieben zunächst einsatzbereit in den Gerätehäusern. Die Ortsfeuerwehr Varel fuhr währenddessen zum Heim und kontrollierte das Gebäude. Die Feuerwehr fand keinen Brand – es handelte sich nur um einen Fehlalarm.

Am Sonntagmorgen um 9.04 Uhr löste die Brandmeldeanlage des Altenheimes erneut aus und sorgte für einen Stadtalarm der Vareler Feuerwehren. Wieder fuhr nur die Ortsfeuerwehr Varel das Objekt an und kontrollierte das Gebäude. Die Kameraden konnten wieder kein Feuer finden. Also wurde die Einsatzbereitschaft in den Feuerwehrhäusern aufgehoben und die Feuerwehr Varel rückte wieder ein.